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20:37   25 Января 2020
Весь мир

Три гумкоридора организовали для выхода жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии

Три гумкоридора организовали для выхода жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии

Три гуманитарных коридора организовали для выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии , сообщил российский Центр по примирению в Сирии.

Руководитель Российского центра по перемирию в Сирии Юрий Боренков объяснил, что такую меру приняли из-за угрозы их жизням после развязывания террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» боевых действий в этом районе. 

«В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама», — сказал Боренков.

Сообщается, что в пунктах пропуска жители Сирии круглосуточно смогут получить неотложную медпомощь, питание и предметы первой необходимости. Кроме того, в пунктах работает транспорт для перевозки граждан в безопасные зоны.

9 января российские военнослужащие открыли гуманитарный коридор в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Несколько месяцев военнослужащие США держали его закрытым, из-за чего несколько десятков семей были заблокированы в восточной части этой провинции и не могли вернуться в ее главный город — Дейр-эз-Зор.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #гумкоридор #гуманитарный коридор #идлибская зона деэскалации

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