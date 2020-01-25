Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек

Минимум семь человек пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Калужской области.

Как сообщает источник ИА «Политика Сегодня» в экстренных службах, автобус вез паломников в Москву из Оптиной Пустыни. В районе деревни Подборки на скользкой дороге случилось ДТП — автобус опрокинулся.

В салоне находился 31 человек, среди них - двое детей. На данный момент известно о семерых госпитализированных.

Выясняются обстоятельства происшествия.