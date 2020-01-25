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Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек

Автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, пострадали семь человек

 РПЦ призвала не экономить на строительстве храмов, ведь это культурное богатство народа

РПЦ призвала не экономить на строительстве храмов, ведь это культурное богатство народа
Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

Захарова парировала обвинения Киева в желании «украсть историю Украины-Руси»

 Замглавы МИД Украины призвал Польшу объединяться против России

Замглавы МИД Украины призвал Польшу объединяться против России
Три гумкоридора организовали для выхода жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии

Три гумкоридора организовали для выхода жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии

 Ложь о потерях США от ракетного удара Ирана может похоронить репутацию Трампа

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20:25   25 Января 2020
Россия

РПЦ призвала не экономить на строительстве храмов, ведь это культурное богатство народа

РПЦ призвала не экономить на строительстве храмов, ведь это культурное богатство народа

Нельзя экономить на строительстве храмов, ведь они на станут культурным достоянием народа на века, заявил митрополит Иларион

Ведущая телеканала «Россия 24» спросила у митрополита Илариона, зачем украшать церкви золотом, если можно направить эти деньги на благотворительность. 

«Никому же не приходит в голову говорить "Давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж"», — объяснил митрополит Иларион.

Ранее митрополит Иларион рассказал РИА Новости о «приличных суммах», которые он получает из гонораров за свои книги, фильмы и музыкальные произведения.

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Автор: Алина Бранцевич
#рпц #митрополит иларион

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