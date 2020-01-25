РПЦ призвала не экономить на строительстве храмов, ведь это культурное богатство народа
Нельзя экономить на строительстве храмов, ведь они на станут культурным достоянием народа на века, заявил митрополит Иларион
Ведущая телеканала «Россия 24» спросила у митрополита Илариона, зачем украшать церкви золотом, если можно направить эти деньги на благотворительность.
«Никому же не приходит в голову говорить "Давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж"», — объяснил митрополит Иларион.
Ранее митрополит Иларион рассказал РИА Новости о «приличных суммах», которые он получает из гонораров за свои книги, фильмы и музыкальные произведения.