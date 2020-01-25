Ложь о потерях США от ракетного удара Ирана может похоронить репутацию Трампа

США неохотно признают все большее количество американцев, пострадавших от ракетного удара Ирана, ведь признание о числе пострадавших будут использовать против президента США Дональда Трампа на фоне его импичмента, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Это добавит негатива его имиджу — хотя и так вокруг него негатива хватает. Пентагон, а точнее, люди, которые запустили эту историю, указывают американскому обществу: «Смотрите, сначала президент сказал одно, а потом совсем другое, скрыл информацию!» — пояснил Коновалов в беседе с ФАН.

Кроме того, Вашингтон не хочет говорить о числе пострадавших, так как Иран победил его в этой схватке.

«Еще когда в Вашингтоне заверяли, что «потерь нет», все понимали: удар сам по себе означает, что американцам больше не позволено переходить «красную черту». Раньше бы они ответили [ударом на удар] — неважно, были бы потери, или нет, — а в этот раз они промолчали. Иран показал им, что удар мог быть гораздо более точным и болезненным», — считает Коновалов.

3 января военные США по приказу Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб Иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Изначально США заявили, что человеческих жертв нет. На сегодняшний день Вашингтон признал 34 раненных. Независимый портал CitizenTruth со слов источников в Тегеране сообщил о гибели 143 человек.