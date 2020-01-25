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20:07   25 Января 2020
Весь мир

Танцевальный дуэт Синицина-Кацалапов вырвал победу у французов на ЧЕ по фигурному катанию

Танцевальный дуэт Синицина-Кацалапов вырвал победу у французов на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали «золото» в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы в Австрии. По итогам произвольного танца россияне получили 220,42 балла, опередив главных соперников - французский дуэт Габриэлу Пападакис-Гийома Сизерона на 0,14 балла.

Как признались Виктория и Никита журналистам, во время проката они «все оставили на льду».

Последний раз «золото» в танцах на льду у России было семь лет назад — в 2013 году.

Нынешний чемпионат Европы в Граце стал триумфальным для российских фигуристов. Ранее «золото» в мужском одиночном катании завоевал 20-летний Дмитрий Алиев, впервые с 2012 года. Вторым стал еще один россиянин - Артур Даниелян. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал почета заняли российские спортсмены, на вершине - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Вечером 25 января решится, кто станет чемпионкой в женском одиночном катании.И здесь у России также все шансы на победу.  После короткой программы лидирует россиянка Алена Косторная, следом - еще одна воспитанница Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, далее идет Александра Трусова. 

 

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#австрия #общество #весь мир #чемпионат европы #фигурное катание

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