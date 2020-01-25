Навальный завел новый зарубежный сервис для незаконных пожертвований и отмывания денег

Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексей Навальный рассказал о новом эстонском сервисе PlazmaPay, через который желающие смогут отправлять пожертвования (донаты) в обход российских контролирующих органов.

«Мы тут наизобретали различных штук. Мы пытаемся сделать такую штуку не только нам, но и всем остальным, кто делает стримы, которую не смогут блочить, не смогут банить, потому что предыдущую нашу систему сбора донатов для нас закрыли», — объяснил Навальный в новом выпуске «Навальный LIVE».

Блогер объявил, что его организация восстанавливается, «словно птица Феникс» после прошлогодних обысков. И предложил зрителям канала сразу перейти по ссылке в описании ролика, чтобы «обязательно попытаться воспользоваться сервисом, хотя бы для того, чтобы просто протестировать как он работает».

Блогер начал использовать эстонский сервис, работа которого не контролируется на территории РФ, что позволяет предполагать незаконность денежных средств, которые Фонд планирует на него получать. Как сообщают «Народные новости», у сервиса низкая комиссия при совершении криптовалютных операций – всего шесть процентов. Напомним, что кампания по сбору средств через биткоин-кошельки Леонида Волкова и Алексея Навального полностью дискредитирована. На новый сервис ФБК сможет получать средства не только от эстонцев, но и от жителей Британии, Германии, Сингапура и Гонконга, а в РФ эти махинации отследить будет невозможно.

Примечательно, что PlazmaPay относит себя к «нерегулируемым финансовым учреждениям», поэтому счета в этом системе не являются банковскими, что вызывает большие вопросы к законности деятельности сервиса. В условиях пользования сервисом есть пункт, по которому пользователь подтверждает, что не является «гражданином какой-либо страны, в отношении которой Эстония ввела эмбарго на товары или услуги».

В 2019 году против ФБК завели уголовное дело об отмывании 75 миллионов рублей, из-за чего все счета сотрудников ФБК были заблокированы и им пришлось скрывать источники своих доходов и использовать тайные зарубежные счета.