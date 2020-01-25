Наставниками в новом сезоне шоу «Голос. Дети» станут Баста, Меладезе и Гагарина

Стали известно, кто станет наставниками нового сезона телевизионного вокального шоу «Голос Дети» - это Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне шоу станет Агата Муцениеце.

Несколько тысяч человек заполнили анкеты и подали их в приемную комиссию шоу для участия в очередном сезоне «Голос. Дети», по рассмотрении которых члены комиссии пригласили на очные кастинги в «Останкино» 800 претендентов, из которых уже было отобрано 110 вокалистов, допущенных к участию в первом этапе проекта – слепым прослушиваниям.