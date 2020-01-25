Пушков заявил о неоплатном долге Польши перед СССР за освобождение от фашистов

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Россия не должна выплачивать Польше никакие компенсации. Кроме того, это Польша находится «в неоплатном долгу» перед Россией за 600 000 погибших советских солдат, которые защищали Польшу от Гитлера.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

«Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней. И за восстановление экономики Польши, разрушенной немцами. Польша у нас в неоплатном долгу», – написал Пушков у себя в Twitter.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации. В РФ на такие же претензии со стороны Польше заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, по которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.