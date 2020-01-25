Саррадж подписал незаконные соглашения с Турцией, но осудил ОАЭ за помощь армии Хафтара

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж раскритиковал ОАЭ за поддержку командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара, но не скрывает незаконное военное сотрудничество ПНС с Турцией.

В интервью арабскому изданию Саррадж назвал «вмешательством» помощь ОАЭ армии Хафтара.

«Ливия не имеет общих границ с ОАЭ. Действия государства на Аравийском полуострове поднимают вопрос о целях его вмешательства в страну [Ливию]», — заявил Саррадж корреспонденту Аljazeera.

В то же время, Саррадж незаконно подписывает соглашения о военной интервенции с Турцией, которая размещает на территории Ливии военные базы. Напомним, что согласно Схиратским соглашениям, ПНС утратило свою легитимность еще в 2018 году и не может заключать такие соглашения с другими странами.

В ноябре 2019 года глава ПНС и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о военном сотрудничестве и демаркации морских границ. Греция назвала соглашения географически абсурдными, так как они игнорируют остров Крит, находящийся между побережьями Турции и Ливии. МИД Египта также признал заключенные соглашения незаконными.