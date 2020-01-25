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18:21   25 Января 2020
Весь мир

Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в Китае ускоряется

Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в Китае ускоряется

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в субботу совещание Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая по вопросам контроля за распространением нового коронавируса и профилактики.

По итогам совещания было принято решение создать специальную группу, которая будет координировать работу по профилактике распространения нового коронавируса и контролировать ситуацию, а также направить в наиболее пострадавшие регионы специальные руководящие группы, которые на местах займутся организацией соответствующих работ.

Китайский лидер заявил, что распространение нового типа коронавируса в стране ускоряется

«Вся партия, вся армия, вся страна, все национальности сражаются вместе с вами», — подчеркнул Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в Китае ускоряется

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения, что в городе Ухань, который находится в центральной части страны, зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Как установили специалисты, возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

К настоящему моменту, по официальным данным, в Китае зафиксированы 1287 заболевших, из которых 41 человек скончался. Также известно, что за пределами Китая зафиксировано несколько случаев заражения новым коронавирусом, в том числе в Японии, Франции, Австралии, Малайзии, Макао, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Непале, Сингапуре и США.

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Автор: Александр Люблинский
#си цзиньпин #эпидемия #китай #весь мир #заболевание #заболевшие

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