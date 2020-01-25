Председатель КНР поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин на совещании комитета Политбюро ЦК КПК поблагодарил всех медработников, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

«От имени ЦК КПК председатель Си Цзиньпин выразил искреннюю благодарность медицинским работникам по всей стране, которые «на передовой» мужественно сражаются с распространением заболевания», — говорится в распространенном по итогам совещания заявлении.

Китайский лидер также выразил соболезнования всем, чьи родные или близкие скончались от вируса.

Цзиньпин подчеркнул, что нужно уделить особое внимание профилактике и контролю над распространением вируса, обеспечить лекарствами всех нуждающихся и усилить защиту медперсонала.

Врачи Уханя своими силами боролись с вирусом до этих выходных. В субботу в город прибыли 450 военных врачей, в том числе специалисты, которые боролись с Эболой. Еще 1230 врачей напривили сегодня на помощь докторам изолированного Уханя.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке коронавируса в крупном центральном городе Ухань. Согласно последним данным, 41 человек скончался в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено 1372 случая заражения в нескольких странах мира.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят двойной контроль прибывающих на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу.