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 Председатель КНР поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом

Председатель КНР поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом
17:45   25 Января 2020
Весь мир

Специальную рабочую группу по контролю за коронавирусом создали в Китае

Специальную рабочую группу по контролю за коронавирусом создали в Китае

Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) создало специальную рабочую группу по координации работы в области профилактики и контролю за распространением коронавируса. Председатель КНР Си Цзиньпин  также присутствовал на совещании.

Власти направят специальные руководящие группы в регионы с наиболее тяжелой ситуацией для того, чтобы продвигать соответствующую работу на местах. На сегодняшний день наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию уже объявлен в 25 городах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек. 26 января власти Китая проведут пресс-конференцию, посвященную вспышке коронавируса.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке коронавируса в крупном центральном городе Ухань. Согласно последним данным, 41 человек скончался в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено более 1300 случаев заражения в нескольких странах мира.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих. 

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Автор: Алина Бранцевич
#вирус #китай #кнр

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