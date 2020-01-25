Специальную рабочую группу по контролю за коронавирусом создали в Китае

Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) создало специальную рабочую группу по координации работы в области профилактики и контролю за распространением коронавируса. Председатель КНР Си Цзиньпин также присутствовал на совещании.

Власти направят специальные руководящие группы в регионы с наиболее тяжелой ситуацией для того, чтобы продвигать соответствующую работу на местах. На сегодняшний день наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию уже объявлен в 25 городах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек. 26 января власти Китая проведут пресс-конференцию, посвященную вспышке коронавируса.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке коронавируса в крупном центральном городе Ухань. Согласно последним данным, 41 человек скончался в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено более 1300 случаев заражения в нескольких странах мира.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих.