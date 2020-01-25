Замглавы МИД Украины призвал Польшу объединяться против России

Очередные обвинения в адрес России в «краже истории» в субботу озвучил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По словам Бондара, Москва пытается «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой, а они, со своей стороны, должны в ответ объединиться, чтобы совместно давать подобным попыткам отпор. Об этом дипломат написал в статье для интернет-издания «Зеркало недели».

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — сообщил Боднар, не вдаваясь в подробности о том, когда именно существовало это территориальное образование.

Также дипломат заявил, что Россия будто бы «перекладывает ответственность за преступления с себя на других, приписывая себе чужие победы». В заключение Боднар добавил, что полностью поддерживает польский сейм, который ранее обвинил СССР в том, что тот вместе с гитлеровской Германией развязал Вторую мировую войну.

Подобные сомнительные заявления на исторические темы украинские политики и общественные деятели делают с завидной регулярностью. Например, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что и Россия, и Белоруссия «произошли от Украины». Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинял Россию в том, что та пытается «украсть» в свою историю княжну Анну Ярославну, также заявлял, что основание Москвы было «опрометчивым решением киевских князей». Первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял также, что «украинское княжество» возникло на 300 лет раньше России.