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17:25   25 Января 2020
Россия

Волонтеры и коммунальщики в Москве спасли застрявшую в шахте лифта кошку

Волонтеры и коммунальщики в Москве спасли застрявшую в шахте лифта кошку

Жители одного из домов на юге Москвы обратились к спасателям с просьбой спасти кошку, застрявшую в шахте лифта, которая на протяжении четырех последних дней не могла выбраться самостоятельно.

Об этом, ссылаясь на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, сообщает в субботу РИА Новости.

«Четверо суток в жилом доме на улице Орджоникидзе местная кошечка была забаррикадирована на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты», — говорится в сообщении.

Жители дома, как отмечается, не могли вызволить животное и обратились за помощью в управляющую компанию, в аварийную службу и к волонтерам. В результате совместно проведенной спасательной операции, кошку удалось достать. Лифт остановили на нужном этаже, после чего спасатель подобрался к окну, разрезал сетку шахты и с минимальным ущербом вытащил пушистую узницу с подоконника.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #спасатели #происшествия #чп #общество #кошка #шахта лифта

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