Жители одного из домов на юге Москвы обратились к спасателям с просьбой спасти кошку, застрявшую в шахте лифта, которая на протяжении четырех последних дней не могла выбраться самостоятельно.

Об этом, ссылаясь на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, сообщает в субботу РИА Новости.

«Четверо суток в жилом доме на улице Орджоникидзе местная кошечка была забаррикадирована на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты», — говорится в сообщении.

Жители дома, как отмечается, не могли вызволить животное и обратились за помощью в управляющую компанию, в аварийную службу и к волонтерам. В результате совместно проведенной спасательной операции, кошку удалось достать. Лифт остановили на нужном этаже, после чего спасатель подобрался к окну, разрезал сетку шахты и с минимальным ущербом вытащил пушистую узницу с подоконника.