Мария Захарова записала новогоднее видеопоздравление на китайском языке

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram поздравление с наступлением китайского Нового года, которое она записала на китайском языке.

Наступление Нового года по лунному календарю в 2020 году празднуется 25 января. Это самый популярный праздник в Китае.

Мария Захарова в 1998 году окончила факультет международной журналистики МГИМО, где она обучалась по специальностям «журналистика» и «востоковедение». Будучи студенткой Захарова работала в пресс-центре министерства иностранных дел России на Зубовском бульваре, а на последнем курсе ВУЗа проходила практику в российском посольстве в Китае.

Диссертация Марии Захаровой, которую она защитила в 2003 году в РУДН (Российском университете дружбы народов) под руководством профессора А. А. Маслова, была посвящена теме «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».