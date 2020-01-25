Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Волонтеры и коммунальщики в Москве спасли застрявшую в шахте лифта кошку

Волонтеры и коммунальщики в Москве спасли застрявшую в шахте лифта кошку

 Мария Захарова записала новогоднее видеопоздравление на китайском языке

Мария Захарова записала новогоднее видеопоздравление на китайском языке
Замглавы МИД Украины призвал Польшу объединяться против России

Замглавы МИД Украины призвал Польшу объединяться против России

 МИД РФ расценил высылку российских дипломатов из Болгарии как провокационный шаг

МИД РФ расценил высылку российских дипломатов из Болгарии как провокационный шаг
Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в Китае ускоряется

Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в Китае ускоряется

 Председатель КНР поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом

Председатель КНР поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом
Волонтеры и коммунальщики в Москве спасли застрявшую в шахте лифта кошку

Волонтеры и коммунальщики в Москве спасли застрявшую в шахте лифта кошку

 Мария Захарова записала новогоднее видеопоздравление на китайском языке

Мария Захарова записала новогоднее видеопоздравление на китайском языке
Замглавы МИД Украины призвал Польшу объединяться против России

Замглавы МИД Украины призвал Польшу объединяться против России

 МИД РФ расценил высылку российских дипломатов из Болгарии как провокационный шаг

МИД РФ расценил высылку российских дипломатов из Болгарии как провокационный шаг
Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в Китае ускоряется

Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в Китае ускоряется

 Председатель КНР поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом

Председатель КНР поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом
17:08   25 Января 2020
Россия

Мария Захарова записала новогоднее видеопоздравление на китайском языке

Мария Захарова записала новогоднее видеопоздравление на китайском языке

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram поздравление с наступлением китайского Нового года, которое она записала на китайском языке.

Наступление Нового года по лунному календарю в 2020 году празднуется 25 января. Это самый популярный праздник в Китае.

 

Мария Захарова в 1998 году окончила факультет международной журналистики МГИМО, где она обучалась по специальностям «журналистика» и «востоковедение». Будучи студенткой Захарова работала в пресс-центре министерства иностранных дел России на Зубовском бульваре, а на последнем курсе ВУЗа проходила практику в российском посольстве в Китае.

Диссертация Марии Захаровой, которую она защитила в 2003 году в РУДН (Российском университете дружбы народов) под руководством профессора А. А. Маслова, была посвящена теме «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #захарова #мид рф #поздравление #общество #китайский язык #китайский новый год

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...