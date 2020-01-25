Депутат Чепа назвал слова Качиньского о компенсациях стыдом и позором Польши

Слова лидера польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия вместе с Германией «должна заплатить» Польше компенсацию за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны позорят Варшаву.

Такое мнение в субботу высказал замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя в беседе с RT высказывание Качиньского.

«Подобные заявления — позор и стыд для Варшавы. Наши солдаты и офицеры боролись за освобождение Польши, оберегая и защищая гражданское население», — подчеркнул депутат, добавив также, что вступать в какие-то дискуссии на эту тему «безумно неприятно, стыдно и обидно».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти решили начать масштабную антироссийскую дезинформационную компанию на тему событий Второй мировой войны.

Россия, по словам Захаровой, узнала, что в Польше были разработаны и утверждены меры по «классической дезинформации», в рамках которых и была ранее опубликована заведомо ложная статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в которой тот обвинил Москву в переписывании истории Второй мировой войны.