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16:44   25 Января 2020
Весь мир

Депутат Чепа назвал слова Качиньского о компенсациях стыдом и позором Польши

Депутат Чепа назвал слова Качиньского о компенсациях стыдом и позором Польши

Слова лидера польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия вместе с Германией «должна заплатить» Польше компенсацию за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны позорят Варшаву.

Такое мнение в субботу высказал замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя в беседе с RT высказывание Качиньского.

«Подобные заявления — позор и стыд для Варшавы. Наши солдаты и офицеры боролись за освобождение Польши, оберегая и защищая гражданское население», — подчеркнул депутат, добавив также, что вступать в какие-то дискуссии на эту тему «безумно неприятно, стыдно и обидно».

Депутат Чепа назвал слова Качиньского о компенсациях стыдом и позором Польши

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти решили начать масштабную антироссийскую дезинформационную компанию на тему событий Второй мировой войны.

Россия, по словам Захаровой, узнала, что в Польше были разработаны и утверждены меры по «классической дезинформации», в рамках которых и была ранее опубликована заведомо ложная статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в которой тот обвинил Москву в переписывании истории Второй мировой войны.

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Автор: Александр Люблинский
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