Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу прибыл в восточную провинцию Элязыг, где днем ранее произошло мощное землетрясение.

Ранее источник в администрации турецкого президента сообщил об отмене субботней программы главы государства в Стамбуле. Позже сообщили, что самолет Эрдогана приземлился в провинции Элязыг.

Напомним, землетрясение на востоке Турции магнитудой 6,8 произошло в пятницу вечером, в 20.55 по московскому времени. За основными толчками последовали более сотни афтершоков, магнитуда примерно десяти из которых превысила 4 балла. По последним данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, жертвами землетрясения стали 22 человека, более 1030 местных жителей пострадали.