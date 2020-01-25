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 Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от землетрясения

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 Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от землетрясения

Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от землетрясения
16:05   25 Января 2020
Весь мир

Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от землетрясения

Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу прибыл в восточную провинцию Элязыг, где днем ранее произошло мощное землетрясение.

Ранее источник в администрации турецкого президента сообщил об отмене субботней программы главы государства в Стамбуле. Позже сообщили, что самолет Эрдогана приземлился в провинции Элязыг.

Напомним, землетрясение на востоке Турции магнитудой 6,8 произошло в пятницу вечером, в 20.55 по московскому времени. За основными толчками последовали более сотни афтершоков, магнитуда примерно десяти из которых превысила 4 балла. По последним данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, жертвами землетрясения стали 22 человека, более 1030 местных жителей пострадали.

Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг, пострадавшую от землетрясения

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Автор: Александр Люблинский
#турция #эрдоган #происшествия #чп #весь мир #землетрясение

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