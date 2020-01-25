МО подтвердило факт «перехвата» российской колонны в Сирии военными США

«Перехват» американскими военными российской колонны в Сирии имел место 14 месяцев назад у города Манбиджа, когда этот населенный пункт находился под тройным контролем.

Об этом в субботу заявили в российском министерстве обороны.

При этом в ведомстве отметили, что имела место рабочая ситуация при патрулировании в Сирии.

«Искусственное нагнетание США обстановки вокруг рабочей ситуации при патрулировании в САР не способствует стабилизации, мешает военным работать», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая на брифинге в Госдепартаменте, рассказал, что у сухопутных сил США и России в Сирии возникали проблемы с деконфликтацией. Например, по его словам, американцы «перехватили» следовавшего в Манбидж российского генерал-майора». Также Джеффри добавил, что этот вопрос затем был урегулирован по каналам коммуникации между военными РФ и США.