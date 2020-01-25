МИД РФ расценил высылку российских дипломатов из Болгарии как провокационный шаг

Москва расценила высылку российских дипломатов из Болгарии как откровенно недружественный, провокационный шаг, который оставляет за собой право на ответные меры.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры», — подчеркнули в МИД РФ.

24 января власти Болгарии безосновательно выслали из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ в Болгарии. Ранее сообщалось, что дипломатов в Болгарии объявили персонами нон грата.

Прокуратура Болгарии заподозрила дипломатов в шпионаже, но из-за их статуса дипломатической неприкосновенности дело было закрыто.