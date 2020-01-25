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Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом
Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

 Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах
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 Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком
Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

 Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом

Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом
15:19   25 Января 2020
Весь мир

Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

Власти Пекина прекращают автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в крупном центральном городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, 41 человек скончался в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено более 1300 случаев заражения в нескольких странах мира. Большинство случаев заболевания зафиксированы в городе Ухань в центре КНР, где вирус, предположительно, появился в конце прошлого года.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих. С начала года врачи осмотрели двадцать тысяч рейсов и более одного миллиона человек.  

 

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Автор: Алина Бранцевич
#вирус #китай #кнр #пекин

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