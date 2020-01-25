Тарасова напомнила о «каторжном труде» российских фигуристов

Триумф российских фигуристов, которые на проходящем в Австрии чемпионате Европы заняли весь пьедестал призеров, очень обрадовал тренера Татьяну Тарасову.

Комментируя успех наших спортсменов в беседе с телеканалом «360», заслуженный тренер РФ напомнила о необходимости взращивать каждое поколение фигуристов - «какое сделаешь, такое и будет». Именно поэтому на этом чемпионате Европы у наших фигуристов не было конкурентов.

«Хочу поздравить тренеров, спортсменов и федерацию с тем, что у нас есть. Этот успех связан с трудом каторжным, понимаете?», — подчеркнула Тарасова.

Российские фигуристы заняли все три призовых места в соревнованиях спортивных пар. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав в сумме 234,58 балла, завоевали золотые медали чемпионата, серебряные медали достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (208,64 балла), а бронза – Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, которые набрали 206,53 балла.