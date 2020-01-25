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 Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом

Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом
15:07   25 Января 2020
Весь мир

Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом

Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом

У жительницы Саратова, прибывшей из Китая с симптомами ОРВИ, не выявили признаков коронавирусной инфекции, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

«В январе 2020 года в Саратове за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратился один человек, прибывший из КНР. <…> Результаты — отрицательные», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснил, что всех граждан, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ, обязательно госпитализируют и обследуют на все возбудители ОРВИ, в том числе на новый коронавирус.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в крупном центральном городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, 41 человек скончался в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено более 1300 случаев заражения в нескольких странах мира.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих.

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Автор: Алина Бранцевич
#вирус #роспотребнадзор #саратов #китай #кнр

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