Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил к 31 июля сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Соответствующую задачу он поставил новому составу кабмина, оно опубликовано на сайте Кремля.

Сейчас срок рассмотрения составляет один месяц. Президент потребовал сократить количество времени, которое требуется для этой процедуры.

В поручении указывается, что сроки можно снизить «в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты семьям с детьми».

Согласно распоряжению, поручение президента РФ должно быть выполнено не позднее 31 июля 2020 года.