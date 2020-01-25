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Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

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15:01   25 Января 2020
Россия

Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил к 31 июля сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Соответствующую задачу он поставил новому составу кабмина, оно опубликовано на сайте Кремля.

Сейчас срок рассмотрения составляет один месяц. Президент потребовал сократить количество времени, которое требуется для этой процедуры.

В поручении указывается, что сроки можно снизить «в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты семьям с детьми».

Согласно распоряжению, поручение президента РФ должно быть выполнено не позднее 31 июля 2020 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #правительство рф #материнский капитал

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