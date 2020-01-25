Малькевич уверен, что глава ПНС Ливии Саррадж не способен управлять своими головорезами

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что вместе с коллегами готовит доклад о преступлениях террористического режима в Ливии, который предоставит в Совет по правам человека ООН.

Ранее член социологической группы, эксперт ФЗНЦ Александр Прокофьев дал показания Следственному комитету РФ по делу похищенных в Ливии российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которые незаконно удерживаются в стране с мая 2019 года.

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили россиян и поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига». Обвинения Шугалею и Суэйфану до сих пор не предъявлены, они содержатся в нечеловеческих условиях, а адвоката им не предоставляют.

По словам Александра Малькевича, он с трудом верит в то, что можно выстроить нормальный диалог с теми, кто издевается над захваченными в плен гражданами других стран. Глава ФЗНЦ уверен, что такие оппоненты понимают только язык силы.

«Глава ПНС Ливии Файез Саррадж, как человек, которого периодически принимают в каких-то приличных европейских гостиных, хотя бы теоретически способен к восприятию информации. Но он за все эти годы настолько распустил всех боевиков-террористов, которым оказывал свое покровительство, что сейчас я не уверен, действительно ли он способен управлять всем тем сбродом», — передает слова Александра Малькевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Общественник уверен, что Саррадж стал просто прикрытием для тех головорезов из группировок полевых командиров, которых ООН признает террористами. По словам Малькевича, за спиной Сарраджа творится жуткий беспредел: поставка наркотиков, оружия, похищение людей, их пытки и убийства.

«Все эти материалы есть у нас, и мы готовим сейчас большой доклад, который в марте хотим передать в Совет по правам человека ООН, чтобы не оставалось никаких иллюзий на эту тему», — заявил глава ФЗНЦ.

Малькевич убежден, что любая огласка реально существующего положения дел в Ливии будет полезна, так как люди должны знать, что происходит с их соотечественниками. Общественник возмутился, как некоторые «публицисты» и «блогеры» в интернете оправдывают зверство ПНС и Сарраджа и выступают в роли «адвокатов дьявола».