Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро по мерам борьбы против коронавируса, сообщает государственное телевидение Китая.

41 человек скончался в Китае от нового коронавируса. Количество заболевших достигло 1287 человек, среди них не только граждане Китая, но и других стран. В Ухане, где началось распространение смертельного вируса, экстренно строят больницу для тысячи пациентов. Ожидается, что ее возведут в течение недели.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих. С начала года врачи осмотрели двадцать тысяч рейсов и более одного миллиона человек.