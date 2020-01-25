Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро по коронавирусу

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

 Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах
Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

 Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком
Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

 Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом

Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом
Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Путин поручил кабмину сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

 Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах
Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

 Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком
Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

Пекин прекращает автобусное сообщение с городами Китая с 26 января из-за коронавируса

 Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом

Прибывшая из Китая жительница Саратова не заражена коронавирусом
14:53   25 Января 2020
Весь мир

Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро по мерам борьбы против коронавируса, сообщает государственное телевидение Китая.

41 человек скончался в Китае от нового коронавируса. Количество заболевших достигло 1287 человек, среди них не только граждане Китая, но и других стран. В Ухане, где началось распространение смертельного вируса, экстренно строят больницу для тысячи пациентов. Ожидается, что ее возведут в течение недели.

По данным Роспотребнадзора, на 25 января в России случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Специалисты службы проводят на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу двойной контроль прибывающих. С начала года врачи осмотрели двадцать тысяч рейсов и более одного миллиона человек.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#вирус #си цзиньпин #китай #кнр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...