Минздрав представит новую систему оплаты труда врачей в апреле

Российское министерство здравоохранения планирует представить новую систему оплаты труда врачей в апреле 2020 года. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил в программе «Вести в субботу».

По словам Мурашко, в апреле будет предоставлен план, а остальные результаты внедрения новой системы можно будет увидеть в течение 2020 года.

«Для страны важен каждый врач, вне зависимости от того, в каком учреждении он работает. Ни у кого не должно создаваться ощущение, что врач работающий в федеральном учреждении, находится в более привилегированном [положении]», — заявил глава Минздрава РФ.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в 2020 году в России осуществится переход на новую систему оплаты труда для врачей и работников сферы медицины. У медиков появится единый перечень компенсаций и надбавок.

Кроме того, российский лидер отметил, что нужно обратить особое внимание на работу первичного звена здравоохранения, которое сейчас в плачевном состоянии.