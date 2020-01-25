Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука, так как он еще может принести пользу стране. Об этом он сообщил в интервью «Девятому каналу».

По словам Зеленского, Гончарук является «хорошей машиной», которая не наездила такое количество километров, после которых ее нужно менять. Президент Украины уверен, что премьер-министру страны потребуется время для того, чтобы доказать свою полезность для государства.

«Если Гончарук не справится со своими полномочиями, он освободит кресло», — заверил украинский лидер.

Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины в августе 2019 года. На минувшей неделе разразился скандал после публикации аудиозаписи, где Гончарук на одном из совещаний заявил, что Зеленский «примитивно понимает экономические процессы». После этого украинский премьер решил подать в отставку, но президент отказал ему. При этом Владимир Зеленский потребовал за две недели найти организаторов «прослушки» заседания Гончарука.

В субботу, 25 января, стало известно о публикации новой аудиозаписи с очередного совещания правительства.