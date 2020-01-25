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Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

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14:13   25 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука, так как он еще может принести пользу стране. Об этом он сообщил в интервью «Девятому каналу».

По словам Зеленского, Гончарук является «хорошей машиной», которая не наездила такое количество километров, после которых ее нужно менять. Президент Украины уверен, что премьер-министру страны потребуется время для того, чтобы доказать свою полезность для государства.

«Если Гончарук не справится со своими полномочиями, он освободит кресло», — заверил украинский лидер.

Зеленский не принял отставку Гончарука, так как он еще может принести пользу стране

Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины в августе 2019 года. На минувшей неделе разразился скандал после публикации аудиозаписи, где Гончарук на одном из совещаний заявил, что Зеленский «примитивно понимает экономические процессы». После этого украинский премьер решил подать в отставку, но президент отказал ему. При этом Владимир Зеленский потребовал за две недели найти организаторов «прослушки» заседания Гончарука.

В субботу, 25 января, стало известно о публикации новой аудиозаписи с очередного совещания правительства.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #правительство украины #зеленский

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