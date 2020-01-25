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14:36   25 Января 2020
Россия

Милонов призвал лучше информировать граждан об опасности участия в беспорядках

Милонов призвал лучше информировать граждан об опасности участия в беспорядках

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказания для организаторов незаконных акций протеста и в то же время призвал лучше информировать граждан о том, как не стать невольным участником протестов.

Депутат напомнил о митингах в Греции, где люди выступают против наплыва беженцев из Азии и Африки из-за непродуманной миграционной политики региона. По его мнению, нужно учитывать, что расшатывание обстановки там началось именно из-за иностранного вмешательства.

«Необходимо тщательно расследовать все такие факты вмешательств иностранных политических внешних сил для того, чтобы у жителей России было объективное понимание ситуации  — кто стоит за организацией всех митингов»,  — рассказал депутат в беседе с «Нью Информ».

Также Милонов напомнил о несанкционированных митингах, прошедших в Москве летом 2019 года. Депутат подчеркнул, что политически неподкованные люди могут невольно довериться провокаторам и попасть в число правонарушителей, поэтому задача властей – четко обозначить, какие действия можно считать санкционированным митингом, а какие – правонарушением.

«Я думаю очень важно правоохранительным органам четко разъяснять людям о том, где та грань, за которую нельзя переходить. Потому что правоохранители и протесты – это всегда связанные вещи. Мирный законный протест, который может быть в цивилизованном обществе, он нуждается в защите от провокаторов, поэтому правоохранители обязаны защищать конституционное право и конституционные свободы граждан собираться мирно», — подчеркивает он.

Милонов убежден, что правоохранительные органы вправе задерживать людей за участие и организацию незаконных протестов. Поэтому, по мнению депутата, нужно ужесточить наказания для организаторов беспорядков, чтобы граждане осознавали последствия участия в беспорядках.

«Что касается существующего закона, он должен быть более жестким по отношению к организаторам. Необходимо правоохранительным органам выпустить инструкцию для понимания людьми, как не стать жертвой провокаций, как не поддаться на провокации и как отличить санкционированный митинг от несанкционированного», — резюмировал он.

Беспорядки в Москве проходили в поддержку либеральных кандидатов в Мосгордуму. Их заподозрили в фальсификации подписных листов, а журналисты ФАН доказали, что за беспорядками в действительности стоят США. Наиболее активных участников несанкционированных протестов и нарушителей задерживали, а организаторы обошлись лишь штрафами.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #милонов #общество #митинги #акции протеста

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