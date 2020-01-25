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15:00   25 Января 2020
Россия

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Общественный деятель Эрнест Макаренко ответил юристу ФБК (организации, признанной нежелательной в России) Любови Соболь, на ее критику решения премьер-министра РФ Михаила Мишустина установить сотрудникам Росгвардии и ряда подразделений МВД, обеспечивающим порядок на массовых акциях в Москве и Санкт-Петербурге, ежемесячные надбавки к заработной плате.

Сторонница Навального, в частности, осудила это решение главы правительства и заодно обвинила российские власти в «ненависти к собственному народу и законам», высказав свое мнение в сети микроблогов Twitter.

Эрнест Макаренко в беседе с информационным агентством NationNews, предположил, что скорее всего в твите Соболь идет о ее собственной ненависти к российскому народу. По словам общественного деятеля, предложенные Мишустиным надбавки для сотрудников правоохранителей предназначены для того, чтобы покрыть моральные издержки и риски, которые могут возникнуть не только на митингах, а во время любого массового мероприятиях.

«Надбавки правительства рассчитаны на сотрудников, которые сталкиваются с рисками. Помимо опасностей, тяжело даже просто стоять на улице во время массового мероприятия, подстраховывать толпу, чтобы не возникало давки, и просто выполнять роль живого ограждения», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что Соболь и ее соратникам глубоко наплевать на происходящее, они стремятся достигнуть тех целей, которыми руководят их кураторы, и за которые им платят деньги.

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Также Макаренко напомнил, насколько во многом неприятна, тяжела и неблагодарна работа росгвардейцев и правоохранителей, которые несут свою службу в любую погоду, выстаивая на улице по несколько часов. По его мнению, решение о доплатах силовикам за участие в «не самых главных» задачах, должно было быть принято уже давно.

Вспоминая летние московские протесты, блогер отменил, как нелегко пришлось сотрудникам МВД и росгвардейцам, против которых в интернете развернулась настоящая травля, при этом участники незаконных митингов и массовых беспорядков пытались даже применять физическую силу к людям, выполнявшим свой долг.

«Мы видели, что происходило минувшим летом. Сколько они выдерживали часов на улицах, претензий и нападок от безумцев-провокаторов — не только моральных, но и физических. Так что эти надбавки — совершенно правильное решение. Это же не роботы какие-то, коими их пытаются представить всякие Соболя. Это наши с вами сограждане, соседи и родственники, которые просто защищают нас от всяких безобразий, происшествий и провокаций. Это очень важно», — добавил Макаренко в заключение беседы.

Напомним, накануне в пятницу 24 января правительство подписало постановление о том, что сотрудники Росгвардии и МВД, обеспечивающие порядок на массовых мероприятиях, смогут получать надбавку к заработной плате, размер которой может достигать 100%, а порядок начисления будет определятся министерством внутренних дел.

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Критику, с которой это решение было прокомментировано стороннице Навального Любовью Соболь, не одобрили подписчики юриста ФБК в Twitter. Интеренет-пользователи напомнили Соболь, что она сама не гнушалась получать преференции за организацию незаконных митингов в Москве, только ей эти деньги выплачивали западные кураторы, и не за сложность задач, а за провокации.

Также пользователи напомнили Соболь, что она, отрабатывая деньги иностранных заказчиков, толкала на правонарушения своих соотечественников, у некоторых их которых затем возникли серьезные проблемы с законом.

Так что, заключили комментаторы, кому-кому, но не Соболь писать о любви к народу и законам.

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

Макаренко поддержал решение Мишустина о надбавках силовикам, работающим на митингах

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Автор: Александр Люблинский
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