Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения

Депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская на украинском языке поздравила Владимира Зеленского с днем рождения. Парламентарий опубликовала пост в своем Telegram-канале.

«Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать», — пишет Поклонская.

Депутат заявила, что знает о желании президента Украины остановить войну в Донбассе и добавила, что мечтает быть российским послом в Киеве. По словам Поклонской, многие забыли, что у нее осталось в украинской столице незаконченное уголовное дело по факту госпереворота в стране и захвата власти со стороны Порошенко, Турчинова и Яценюка.

«Когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про мое пожелание, и Украина изменится. Мы изменим ее, выкинем эту «мертвечину» из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», — написала Поклонская в своем поздравлении.

В завершении парламентарий на украинском языке добавила, что желает Владимиру Зеленскому мира и добра и поднимает за него бокал.