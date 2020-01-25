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13:54   25 Января 2020
Весь мир

Рожин уверен, что у боевиков в Идлибе нет шансов победить армию Дамаска

Рожин уверен, что у боевиков в Идлибе нет шансов победить армию Дамаска

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции правительственных войск в сирийском городе Алеппо, однако военным Сирийской арабской армии (САА) удалось отразить нападение.

Боевики открыли огонь из минометов по позициям Сирийской Арабской армии (САА)в районе картонной фабрики в промзоне «Биньямин». О чем сообщали в подконтрольных медиа. Однако, по данным источников Федерального агентства новостей, атака была отражена. Было уничтожено семеро джихадистов, девять человек получили ранения. Потери САА: двое убитых, четверо — ранены.

Продолжаются столкновения между бандитскими группировками и правительственными силами в идлибской зоне деэскалации. Боевики зачастую применяют «шахид-мобили» под управлением смертников. Крупное сражением произошло возле населенного пункта Абу-Джуриф, контролируемом САА: около 200 боевиков группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) при поддержке 20 «техничек», двух БМП, танка и двух «шахид-мобилей» атаковали силы Дамаска.

Рожин уверен, что у боевиков в Идлибе нет шансов победить армию Дамаска

Также около 250 боевиков атаковали линию фронта в районе населенного пункта Маар-Шамарин. В обоих случаях правительственным войскам удалось остановить наступление противника и вернуть контроль над населенными пунктами.

По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина,боевики ударами с «шахид-мобилями» пытаются нащупать слабину в сирийском фронте. Но удержать позиции они не могут.

«Во всех случаях дело ограничивалось захватом нескольких поселков, которые они могли удерживать два-три дня, после чего эти силы перемалывались благодаря огневому превосходству сирийской армии и ВКС РФ. Такого рода наступательные операции очень дорого обходились и обходятся боевикам и не приносили оперативных результатов», — цитирует Рожина ФАН.

Эксперт уверен, что сейчас у террористов в Идлибе нет шансов на победу. Турция стремится вывезти боевиков из подконтрольных ей группировок в Ливию, так как понимает, что иначе они будут уничтожены в боях с САА. Моральный дух остающихся в Идлибе боевиков падает, и продолжают борьбу в основном фанатики-джихадисты, считает Рожин.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #идлиб #турция #алеппо #террористы

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