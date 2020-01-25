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 Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео
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 Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео
13:47   25 Января 2020
Весь мир

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

Связанные с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии сирийские наемники грабят и убивают жителей Триполи, издеваясь над людьми и снимая это на видео. Похищение мирных людей стало уже обычным занятием для находящихся в Ливии сирийских джихадистов, которые попали в страну при поддержке Турции. В Сети появилось видео, где боевики, поддерживающие ПНС, взяли мирного жителя Триполи в плен и снимают издевательства над ним на камеру.

Боевики полностью раздели ливийца, заставляют его унижаться перед камерой и просить у своего отца внести выкуп за свое освобождение. Радикальные исламисты постоянно демонстрируют свою ненависть и жестокость к местным жителям, а захватившее Триполи так называемое ПНС, давно утратившее свою легитимность, поддерживают джихадистов и позволяет издеваться над людьми, оставляя преступления безнаказанными.

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

Аналогичная ситуация происходит на всей территории Ливии, которую контролируют ПНС Файеза Сарраджа. Поставляемые Турцией сирийские наемники ежедневно грабят и убивают людей, которые боятся выходить на улицы. Также радикалы часто похищают детей и взрослых, а потом требуют у родственников выкуп. Причем суммы называются непомерные, а некоторых ливийцев заставляют вступать в ряды ПНС. За последние несколько дней боевики похитили девять детей, их могут удерживать в сексуальном рабстве.

ООН и мировая общественность продолжает закрывать глаза на происходящее на подконтрольной ПНС территории. Участники конференции по Ливии в Берлине 19 января лишь выразили обеспокоенность прекращением поставок нефти из страны в связи с закрытием ряда крупных месторождений. Жизнь простых людей ЕС и США не интересуют.

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

По итогам встречи в Берлине были озвучены уже ранее оглашенные тезисы, которые касались соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию и невмешательства в ливийский конфликт со стороны. Запад не предложил новые механизмы по урегулированию конфликта, на фоне чего состоявшиеся в Москве переговоры, которые прошли 13 января, были намного эффективнее. А ранее озвученные президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом призывы о прекращении боевых действий стали основой для режима тишины в Ливии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#ливия #весь мир #пнс ливии

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