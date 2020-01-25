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13:46   25 Января 2020
Россия

Политолог призвал развивать «ВКонтакте», чтобы пресечь русофобскую политику Facebook

Политолог призвал развивать «ВКонтакте», чтобы пресечь русофобскую политику Facebook

Международную соцсеть Facebook уличили в использовании  данных пользователей для коммерческих целей. Политолог Владимир Джаралла предлагает полностью перейти на российский аналог «ВКонтакте», чтобы защитить российских пользователей от утечек данных.

Итальянская антимонопольная служба начала  разбирательства с Facebook из-за утечек данных о пользователях. Компания может быть оштрафована на 5 миллионов долларов, но компанию-гиганта такой штраф не напугает.

«Тем не менее, для такого гиганта международного капитала даже многомиллионные взыскания не являются критичными настолько, чтобы он хоть как-то поменял проводимую им политику. Так что нужно пойти дальше в этом вопросе и придумать адекватную альтернативу для подобного рода компаний», – рассказывает политолог в беседе с ФАН.

Поэтому, уверен политолог, российским пользователям стоит задуматься об отказе от использования Facebook, чтобы сохранить свои данные, и отдать предпочтение российскому аналогу, например, соцсети «ВКонтакте». Кроме того, соцсеть можно вывести на международный уровень и составить достойную конкуренцию Facebook.

«То, что мы сейчас имеем в лице «ВКонтакте» — это отличный фундамент для построения здания крупной международной социальной сети, — считает эксперт. — В тесном сотрудничестве с российской государственной властью она вполне может выйти на новый уровень развития. Однако следует помнить, что в случае выхода на другие общества и культуры «ВКонтакте» должна развиваться не как монополия, а скорее, как федерация — только так она будет привлекательна для других стран».

Драралла напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия — одна из немногих стран, где существует своя цифровая культура и этот фактор можно было бы использовать для создания глобальной альтернативы Facebook на территории ЕС. Джаралла уверен, что власти России выбрали правильный курс, пресекая русофобскую политику в Facebook. 

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Автор: Алина Бранцевич
#соцсети #facebook #вконтакте #кибербезопасность

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