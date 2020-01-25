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13:04   25 Января 2020
Россия

Валуев впечатлен объемом знаний, который дают детям в школе

Валуев впечатлен объемом знаний, который дают детям в школе

Депутат Государственной думы Николай Валуев высказал мнение о том, нужно ли новым министрам в корне менять российскую систему образования, а также дал свою оценку ситуации с интернетом, в котором современные дети проводят все больше времени.

По словам Валуева, которые в субботу приводит телеканал «Царьград», он не считает слабым образование, которое нынешние дети получают в школах и институтах.

«Программа школьная содержит в себе такое количество знаний, которое нам в детстве и не снилось, когда мы были школьниками. Потому что многие предметные задания, которые даются уже на уровне старших классов, — зачастую я понимаю, что мне нечем помочь своему сыну, он старшеклассник. Не говоря уже о каких-то вещах, которые касаются более позднего образования, высшего», — отметил депутат.

Также Валуев обратил внимание на вовлеченность подрастающего поколения в интернет, отметив, что и она с точки зрения потребления информации в большой степени носит образовательный характер.

Кто хочет учиться, тот и в интернете учится, подчеркнул депутат, отметив, что он знает таких ребят, в том числе и в окружении собственного сына – они в интернете учатся, ищут и вычленяют информацию, которую считают необходимой для реального обучения и для того чтобы в дальнейшем стать сепециалистами в выбранной области. Но есть и такие дети, кто хочет лениться, такие действительно, будут терять время в Инстаграме или Тиктоке, добавил Валуев.

Валуев впечатлен объемом знаний, который дают детям в школе

При этом он отметил, что дети все-таки не всегда способны самостоятельно отделить полезную информацию от бесполезной, и в интернете есть множество приемов – музыка и яркие фото, например, - чтобы переключить внимание школьника и переманить его на свою страницу, где тот, сам того не заметив, будет терять время впустую.

«По большому счету это задача родителей и самой школы — сконцентрировать внимание ребёнка. Мы говорим о реальном образовании, а не просто о потреблении информации», — подчеркнул депутат.

Также, по словам Валуева, проблема современного телевидения, как и интернета, заключается в погоне за рейтингами, за просмотрами, когда, зачастую, на второй план отодвигаются нравственные понятия. Россия в этом смысле не исключение и должна пройти этот путь, пока людям, наконец, все это не надоест и количество "просмотров, заходов и всего этого резко" не упадет, добавил Валуев.

«То есть окончательная скандальность достигает своего апогея настолько, что уже дальше продолжать бессмысленно. И если говорить о законодательстве, по крайней мере, уж совершенную чернуху оно отсекает, и, если бы этого не было, тогда бы мы имели еще более худшую картинку», — заключил свою мысль депутат.

Валуев впечатлен объемом знаний, который дают детям в школе 

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Автор: Александр Люблинский
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