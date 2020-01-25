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13:05   25 Января 2020
Россия

София выслала дипломатов, включившись в информационную войну США против России

София выслала дипломатов, включившись в информационную войну США против России

Российский сенатор Сергей Цеков уверен, что Болгария присоединилась к объявленной Западом политике против РФ. Такое мнение у политика сложилось после того, как власти Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Сенатор говорит, что власти Софии обвинили россиян в в «шпионаже», хотя доказательств предоставлено не было.

Ранее экс-министр внутренних дел Болгарии Румен Петков заявил, что обвинения в отношении дипломатов из РФ его удивили, и посоветовал руководителю прокуратуры Болгарии Ивану Гешеву относиться внимательнее к своей работе, чтобы не казаться «смешным». Сейчас обвинения подхватили болгарские СМИ, при этом конкретных доказательств по-прежнему нет.

София выслала дипломатов, включившись в информационную войну США против России

Сенатор Цеков уверен, что политическую верхушку Болгарии не интересует мнение жителей страны, они руководствуются лишь своими интересами.

«Народ Болгарии всегда дружественно относился к России, помня, что она сделала для нее. В государстве сейчас руководствуются политическим настоящим, а о политическом будущем они не думают», — передает слова Сергея Цекова iReactor.

Политик убежден, что власти Болгарии поддерживают инициированную Западом информационную войну против России. По мнению сенатора, РФ даст зеркальный ответ на подобные агрессивные меры со стороны Болгарии. Он так же отметил, что поступок властей Софии отразится на отношениях с Москвой не в лучшую строну.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #болгария #цеков #совет федерации

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