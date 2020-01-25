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12:44   25 Января 2020
Весь мир

Российская сторона зафиксировала в Сирии 108 нарушений перемирия за сутки

Российская сторона зафиксировала в Сирии 108 нарушений перемирия за сутки

Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 108 нарушений режима прекращения огня за сутки, турецкая – 89, сообщается  в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 108 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 30, Алеппо – 48, Идлиб – 30. Турецкой частью представительства зафиксировано 89 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 53, Идлиб – 34, Латакия – два», – говорится в сообщении.

В 2017 году представители РФ, Ирана и Турции достигли соглашения, по которому в Сирии создали четыре зоны деэскалации, однако одна из них до сих пор не подвластна официальному Дамаску. Большая часть этой зоны захвачена боевиками из террористического формирования «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ).

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В настоящий момент правительство страны направляет свои силы на восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сирия #турция #режим прекращения огня в сирии

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