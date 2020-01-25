Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог призвал развивать «ВКонтакте», чтобы пресечь русофобскую политику Facebook

Политолог призвал развивать «ВКонтакте», чтобы пресечь русофобскую политику Facebook

 Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения

Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения
Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

 Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины
Турция перебрасывает бойцов из Сирии в Ливию, чтобы не потерять их в боях с САА

Турция перебрасывает бойцов из Сирии в Ливию, чтобы не потерять их в боях с САА

 Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео
Политолог призвал развивать «ВКонтакте», чтобы пресечь русофобскую политику Facebook

Политолог призвал развивать «ВКонтакте», чтобы пресечь русофобскую политику Facebook

 Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения

Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения
Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

 Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины
Турция перебрасывает бойцов из Сирии в Ливию, чтобы не потерять их в боях с САА

Турция перебрасывает бойцов из Сирии в Ливию, чтобы не потерять их в боях с САА

 Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео

Сирийские наемники в Ливии унижают жителей Триполи, снимая издевательства на видео
12:32   25 Января 2020
Россия

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением, которое произошло в республике вечером в минувшую пятницу, 24 января.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции, затем последовало около 270 афтершоков. В результате пострадали более десятка провинций в Турции, подземные толчки ощущались в Сирии, Израиле и Ираке.

В Турции погиб 21 человек, еще 30 могут оставаться под завалами рухнувших домов, пострадали 1030 человек. Власти Турции заявили, что рухнуло не менее 30 многоквартирных домов, но в некоторые здания по-прежнему заходить нельзя, так как существует угроза обрушения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #турция #эрдоган #соболезнования #политика #землетрясение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...