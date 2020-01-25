Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением, которое произошло в республике вечером в минувшую пятницу, 24 января.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции, затем последовало около 270 афтершоков. В результате пострадали более десятка провинций в Турции, подземные толчки ощущались в Сирии, Израиле и Ираке.

В Турции погиб 21 человек, еще 30 могут оставаться под завалами рухнувших домов, пострадали 1030 человек. Власти Турции заявили, что рухнуло не менее 30 многоквартирных домов, но в некоторые здания по-прежнему заходить нельзя, так как существует угроза обрушения.