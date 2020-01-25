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12:17   25 Января 2020
Россия

Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

Об этом Песков заявил РИА Новости, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Владислав Сурков ушел в отставку.

«Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счет нет», — подчеркнул Песков.

Ранее об уходе Суркова с государственной службы журналистам сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

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Автор: Александр Люблинский
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