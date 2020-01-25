Осужденный за экстремизм Жуков не поддерживает методы работы Навального

Осужденный за экстремизм студент ВШЭ Егор Жуков, ставший одним из самых медийных оппозиционеров после задержания на митинге, организованным главой так называемого ФБК (признан иноагентом) Алексеем Навальным признался, что не разделяет методы работы Навального.

«Зачем человек уже пятый-шестой раз подряд собирает очередной несанкционированный митинг без тактики, без стратегии? Выходите, погуляйте. В итоге толпа превращается в непонятно что, стратегия — «покричали и разошлись». Дым протеста вышел, пар точнее. И все», — отметил Жуков в интервью «Эху Москвы».

После того, как Жуков получил условный срок в три года за экстремизм, его медийная популярность быстро возросла. Оппозиционер ведет передачи на радио, дает интервью и проводит политическую агитацию в своем вузе. Однако, несмотря на предположения в СМИ, Жуков опровергает свое намерение заменить Навального на его посту предводителя российской оппозиции.

Сам Навальный и его команда никак не освещают судьбу молодого оппозиционера. Навальный даже не присутствовал на вынесении Жукову приговора. Очевидно, блогер уже осознал, что одна из его протестных акций породила его конкурента.

Как сообщают «Народные новости», Навальный ранее начал свое противостояние беглому олигарху Михаилу Ходорковскому – главному спонсору российской оппозиции. Ходорковский раскритиковал «Умное голосование» Навального, а блогер, в свою очередь, не поддержал спонсора в его позиции по поводу поправок в Конституцию РФ. Вместо проведения митингов на фоне поправок в Конституцию, блогер предпочел отдохнуть в Таиланде. «Свежий» перспективный Жуков легко может заменить Навального на его «посту» и смело претендовать на деньги Ходорковского.