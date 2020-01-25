Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

 Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир

Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир
Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

 Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины
Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

 Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана
Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

 Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир

Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир
Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

 Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины
Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

 Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана
11:58   25 Января 2020
Весь мир

Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Турция заявила об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения, об этом сообщил глава министерства экологии и градостроительства Мурат Курум. По его словам, в некоторых провинциях жителям запрещают входить в дома, так как существует серьезная угроза обрушения.

По данным главы ведомства, в провинции Элязыг рухнули не менее пяти жилых многоквартирных домов, еще 25 домов обрушены в провинции Малатья.

«Афтершоки до сих пор продолжаются, поэтому поврежденные здания до сих пор представляют угрозу», — заявил Мурат Курум.

Вечером в минувшую пятницу, 24 января, на востоке Турции произошло землетрясение мощностью 6,8 балла. В результате погиб 21 человек, около 30 остаются под завалами обрушенных домов, пострадали 1030 граждан. По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет.

После подземного толчка произошло более 270 афтершоков, это ощущалось не только в Турции, но и на севере Сирии, а также в Ираке и Израиле. Сейчас на месте ЧС работают более 1100 спасателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#турция #происшествия #чп #весь мир #землетрясение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...