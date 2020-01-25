Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Турция заявила об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения, об этом сообщил глава министерства экологии и градостроительства Мурат Курум. По его словам, в некоторых провинциях жителям запрещают входить в дома, так как существует серьезная угроза обрушения.

По данным главы ведомства, в провинции Элязыг рухнули не менее пяти жилых многоквартирных домов, еще 25 домов обрушены в провинции Малатья.

«Афтершоки до сих пор продолжаются, поэтому поврежденные здания до сих пор представляют угрозу», — заявил Мурат Курум.

Вечером в минувшую пятницу, 24 января, на востоке Турции произошло землетрясение мощностью 6,8 балла. В результате погиб 21 человек, около 30 остаются под завалами обрушенных домов, пострадали 1030 граждан. По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет.

После подземного толчка произошло более 270 афтершоков, это ощущалось не только в Турции, но и на севере Сирии, а также в Ираке и Израиле. Сейчас на месте ЧС работают более 1100 спасателей.