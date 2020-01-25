Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир

Торжественная церемония вручения ключей от служебных квартир военнослужащим Балтийского флота пройдет в субботу 25 января в Балтийске.

Как сообщает на своем официальном сайте Министерство обороны, тожественный митинг пройдет во дворе новостройки на улице Шоссе Морской пехоты. Ключи от нового служебного жилья будут вручены более 60 военнослужащим и их семьям.

Квартиры, как отмечается, полностью готовы для проживания – там уже сделан ремонт, подключено отопление, а на придомовой территории оборудованы детские и спортивные площадки. Также на прилегающих к дому территориях оборудованы парковочные места для личных автомобилей военнослужащих.

Также Минобороны отмечает, что всего в новом микрорайоне Балтийска планируется выделить военнослужащим более 1000 служебных квартир.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу, подводя итоги работы военного ведомства, сообщил, что постоянным жильем в 2019 году были обеспечены более семи тысяч военнослужащих, из них 1,9 тысячи человек получили квартиры, а 5,1 тысяч человек получили субсидию на приобретение жилья Временное служебное жилье в 20189 году еженедельно получали более 600 военнослужащих, то есть за год служебным жильем было обеспечено более 33 тысяч семей, подчеркнул министр.

Также Шойгу напомнил, что за последние пять лет Минобороны полностью выполнило социальные обязательства перед военнослужащими, обеспечив квартирами порядка 61 тысячи человек, стоявших в очереди на получение жилья.

«Напомню, что пять лет назад было порядка 61 тысячи распоряженцев, а сегодня их 47 человек», — подчеркнул глава Минобороны.

При этом, по словам министра, еще 300 тысяч российских военнослужащих являются участниками НИС (накопительно-ипотечной системы), и порядка 110 тысяч из них уже приобрели собственное жилье.