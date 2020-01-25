Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Человек, из-за которого по ошибке сбили украинский «Боинг 737», находится в тюрьме, заявили в МИД Ирана.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение над Тегераном. Позже Иран взял на себя ответственность за авиакатастрофу, признавшись, что страна находилась в состоянии повышенной боевой готовности из-за провокаций США.

Ранее, 3 января военные США по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по военным базам США в Ираке. Вашингтон стал угрожать Ирану разрушением 52 культурных объектов. Находясь в ситуации повышенной боевой готовности из-за угроз США, Иран по ошибке сбил украинский пассажирский «Боинг 737», все пассажиры которого погибли. На фоне обострившейся ситуации Иран требует, чтобы США покинули Ближний Восток, но Вашингтон оказывается.