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Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

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Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

 Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана
11:51   25 Января 2020
Весь мир

Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Человек, из-за которого по ошибке сбили украинский «Боинг 737», находится в тюрьме, заявили в МИД Ирана.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение над Тегераном. Позже Иран взял на себя ответственность за авиакатастрофу, признавшись, что страна находилась в состоянии повышенной боевой готовности из-за провокаций США.

Ранее, 3 января военные США по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по военным базам США в Ираке. Вашингтон стал угрожать Ирану разрушением 52 культурных объектов. Находясь в ситуации повышенной боевой готовности из-за угроз США, Иран по ошибке сбил украинский пассажирский «Боинг 737», все пассажиры которого погибли. На фоне обострившейся ситуации Иран требует, чтобы США покинули Ближний Восток, но Вашингтон оказывается.

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Автор: Алина Бранцевич
#иран #боинг #мид ирана

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