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Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

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11:39   25 Января 2020
Ближнее зарубежье

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш осудил негативное отношение сограждан к русскому языку. Об этом он рассказал в интервью латвийской газете Neatkarīgā Rīta, передает радио «Sputnik».

Политик убежден, что ни одна страна не должна бороться против языков и Латвии нужно толерантно относиться ко всем языкам, на которых говорят ее граждане.

«Ни нация, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе», – отметил Берзиньш.

Ранее латвийская партия «Новое согласие» выступила с идеей провести референдум об образовании на русском языке, однако власти страны не поддержали инициативу.

С 1 сентября 2021 года в латышских школах, где учатся национальные меньшинства, все предметы будут преподаваться на латышском языке. Исключение составят только русский язык, литература и история России.

Ранее сообщалось,что евродепутат от Латвии Роберт Зиле раскритиковал латвийскую национальную компанию airBaltic за приглашение пассажиров в самолет на русском языке.

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Автор: Алина Бранцевич
#латвия #русский язык

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