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11:42   25 Января 2020
Россия

Александр Петров на день рождения получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль

Александр Петров на день рождения получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль

Российский актер Александр Петров на день рождения получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в фильме режиссера Клима Шипенко «Текст». Эта картина стала обладателем главного приза в номинации «Лучший фильм».

Торжественная церемония прошла  в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм» накануне дня рождения артиста Александра Петрова, который он отмечает в субботу, 25 января. Ему исполнился 31 год.

Фильм «Текст» снят на основе романа Дмитрия Глуховского. В центре сюжета — молодой человек Илья Горюнов, который вышел из тюрьмы за ложное обвинение в хранении наркотиков и пытается социализироваться, а заодно отомстить обидчику, из-за которого он и оказался за решеткой. У Горюнова в руках оказывается смартфон офицера ФСКН, который отправил его в тюрьму, и на некоторое время герой Петрова превращается в своего врага, проживая его жизнь.

К слову, лауреатом в категории «Лучшая мужская роль второго плана» стал Иван Янковский, который сыграл роль сотрудника ФСКН Петра Хазина.

Пользователи соцсетей отмечают, что фильм получился действительно живым и актеры, сыгравшие в нем, показали себя по-новому.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #кинопремия #золотой орел

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