Российский актер Александр Петров на день рождения получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в фильме режиссера Клима Шипенко «Текст». Эта картина стала обладателем главного приза в номинации «Лучший фильм».

Торжественная церемония прошла в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм» накануне дня рождения артиста Александра Петрова, который он отмечает в субботу, 25 января. Ему исполнился 31 год.

Фильм «Текст» снят на основе романа Дмитрия Глуховского. В центре сюжета — молодой человек Илья Горюнов, который вышел из тюрьмы за ложное обвинение в хранении наркотиков и пытается социализироваться, а заодно отомстить обидчику, из-за которого он и оказался за решеткой. У Горюнова в руках оказывается смартфон офицера ФСКН, который отправил его в тюрьму, и на некоторое время герой Петрова превращается в своего врага, проживая его жизнь.

К слову, лауреатом в категории «Лучшая мужская роль второго плана» стал Иван Янковский, который сыграл роль сотрудника ФСКН Петра Хазина.

Пользователи соцсетей отмечают, что фильм получился действительно живым и актеры, сыгравшие в нем, показали себя по-новому.

фильм текст лауреат в четырех номинациях премии золотой орёл горжусь. pic.twitter.com/EmTtdj0iLh — китти (@kaaatya4) January 25, 2020

ПЕТРОВ НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ЗАХВАТИЛ СФЕРУ КИНО, ЧТО ДАЖЕ ВЧЕРА НА ЗОЛОТОМ ОРЛЕ ЗА ЛУЧШУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ БОРОЛИСЬ ЕГО БЫВШАЯ И НЫНЕШНЯЯ ДЕВУШКИ Петров везде pic.twitter.com/w1ffiXtTzR — нэйт сдаст егэ на высокие баллы (@_Na_na_Na_na) January 25, 2020

https://twitter.com/busySasha/status/1220852741393846275?s=20 https://twitter.com/busySasha/status/1220852741393846275?s=20 https://twitter.com/busySasha/status/1220852741393846275?s=20 https:// https://twitter.com/busySasha/status/1220852741393846275?s=20 twitter.com/busySasha/status/1220852741393846275?s=20