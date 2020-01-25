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11:18   25 Января 2020
Россия

Познер назвал Россию прекрасной страной, в которой много уродливого

Познер назвал Россию прекрасной страной, в которой много уродливого

Журналист, телеведущий Владимир Познер назвал Россию прекрасной, необыкновенной страной, в которой «много уродливого» и рассказал, почему не планирует снимать фильм о своей стране.

По словам Познера, он не будет снимать фильм о России, так как у него «глаз замылен». По его словам, он давно живет в России и часто не замечает многих вещей, которые были бы заметны приезжим.

«Еще чувствуется, что мало уделяют внимание тому, как люди живут, а очень много уделяют внимания вещам, на мой взгляд, не главным», – приводятся слова Познера на сайте «Познер Online».

В частности, журналист посетовал на экологию.

«Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: «Мы боремся за 85-е место с Челябинском» – когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — сказал Владимир Познер.

Журналист отметил, что очень РФ богатая и в ней можно было бы сделать жизнь лучше, но пока, по мнению телеведущего, Россия уступает европейским странам по комфортности проживания.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #познер

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