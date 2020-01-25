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11:06   25 Января 2020
Весь мир

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 21, передает Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям республики.

Землетрясение на востоке страны произошло вечером в пятницу, 24 января, магнитуда составила 6,8 балла. Эпицентр находился около города Сивридже, после чего произошло более 270 афтершоков. Подземные толчки ощутили не только жители 13 турецких провинций, но и на севере Сирии.

Как отметили спасатели, 17 человек погибли в провинции Элязыг, еще четверо — в Малатье. Количество раненых составляет 1030 человек. Под завалами полуразрушенных домов могут находиться порядка 30 человек, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи.

В районах ЧС работают более 1,1 тысячи спасателей и почти 250 единиц специальной техники. Тех, кто остался без жилья, размещают в школах, библиотеках и общежитиях. В ряде провинций сотовые операторы приняли решение не взимать плату за услуги связи.

Ранее в Сети появилось видео из Турции, где показаны последствия произошедшего землетрясения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #происшествия #чп #землетрясение

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