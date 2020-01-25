Забайкальский губернатор поздравил студентов, прочитав им рэп

Глава Забайкальского края Александр Осипов оригинально поздравил местную молодежь с Днем студента, записав для них музыкальное видеообращение в стиле рэп.

Свое поздравление губернатор адресовал забайкальским студентам: «умным и активным, добрым и спортивным, ярким и счастливым – ребятам перспективным», отметив, что в крае работает много разных ВУЗов, которые выпускают классных специалистов.

«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед. Самых топовых побед», — заключил Осипов свое выступление и надел бейсболку с надписью «Чита».

В подписи к видео, опубликованном на официальной странице пресс-службы губернатора Забайкальского края в социальной сети Facebook, отмечается, что так оригинально студентов с Татьяниным днем никто еще не поздравлял, пожалуй, во всей России.