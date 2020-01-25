Турецкие спасатели извлекли из-под обломков четырех выживших после землетрясения

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщает, что спасателям, разбирающим завалы после разрушительного землетрясения на востоке страны, удалось извлечь из-под обломков зданий четырех живых пострадавших местных жителей.

Об этом агентство сообщает в своем микроблоге Twitter прикрепив видеозапись спасения одного из них.

#Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır. pic.twitter.com/baRP2M7TUu — AFAD (@AFADBaskanlik) January 25, 2020

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточных провинциях Турции – Элязыг и Малатья. Эпицентр подземных толчков находился в городе Сивридже. По последним официальным данным, в результате землетрясения погиб 21 человек.

«В провинции Элязыг погибли 17 человек, в Малатье 4. Общее число раненых составляет 1030», — сообщает AFAD.

Как отмечается в районе стихийного бедствия работают 1167 спасателей. А также задействовано 235 единиц техники.