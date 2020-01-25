Пользователи соцсетей восхитились фигуристами из РФ, занявшими весь пьедестал на ЧЕ
Пользователи соцсетей восхитились российскими фигуристами, занявшими весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце. Золотыми призерами стали петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которых тренирует Тамара Москвина. Пара получила 152,24 баллов за прокат и 234,58 по сумме.
«Серебро» — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые полгода назад переехали в США и стали тренироваться у Марины Зуевой. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали «бронзу».
Пользователи социальных сетей с восторгом восприняли победу российских фигуристов.
Бойкова-Козловский какое чудо, боже ???? Бесконечное восхищение, прекрасный прокат! #фигурноекатание#EuroFigure2020— Leysi (@leysi_mandarin) January 24, 2020
какие же бойкова и козловский волшебные, я не могу готова смотреть на них вечно. по тря са ю щи е. и только попробуйте мне возразить.— нербарисовый чай (@nerbarica) January 24, 2020
Поклонники пишут, что фигуристы являются гордостью страны и на льду демонстрируют свои лучшие профессиональные качества.
Вперёд ребята !! Вы наша гордость !! Россия Чемпион !!! #фигурноекатание#КомандаРоссии ????????#figureskating#EuroFigure2020 pic.twitter.com/ZNYDwvEO5B— Aslaan (@Aslaan_Ahmed) January 24, 2020
Награждение. Три российский флага. Всегда до слез!#фигурноекатание— Ведьма (@VEDMAZLAYA6767) January 24, 2020
В соцсетях отмечаются и фанаты пары Бойкова-Козловский, которые стали победителями Чемпионата Европы.
#Питер, что вы спите?? Наша пара #БойковаКозловский выиграла золото #ЧЕ!! Вынесли всех!! #УРА #фигурноекатание #ЧЕ #золотыенаши— elole (@el0le) January 24, 2020
,,Шедевральное катание" Чемпионат Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в парном катании в короткой программе! Молодцы!#фигурноекатание #короткаяпрограмма… https://t.co/AsJVVrHxpX— Маршалко Нина (@p3qr9OWfP8UC6g9) January 22, 2020
САША БОЙКОВА И ДИМА КОЗЛОВСКИЙ ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ ????❤️❤️❤️ Ужасно сильно люблю этих детей ????— жемчуг Лутры (@uccellokas) January 24, 2020
Также зрители отмечают мастерство Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина
Кисики откатали просто космос Имхо Даша и Денис были достойны второго места, ну а рыжики сходите к психологу что ли... Парный пьедестал весь наш,ура! #Graz2020 #EuroFigure #фигурноекатание #БойковаКозловский— твой компас земной (@shaunnicheems) January 24, 2020
Я начала плакать ещё когда БК сделали последнюю поддержку, и плачу до сих пор, а уже гимн Это так красиво прекрасно восхитительно я не могу перестать восторгаться они такие молодцы ????????????????#EuroFigure2020 pic.twitter.com/c5C9eWmcML— • сов очка • (@ne_iwa_chan) January 24, 2020
Даже поклонники фигурного катания из США отмечают профессионализм российских фигуристов, указывая, что есть спортсмены из РФ, а после них — все остальные.
Okay. There’s #Russian #iceskating and then everyone else. The difference in their program and the other countries, including #USA is huge. They must start training at birth ⛸ #ISU #EuroFigure2020— Terry Fletcher ????(@steelcityundrgr podcaster) (@TerryinSoCalif) January 25, 2020