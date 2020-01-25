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10:42   25 Января 2020
Россия

Пользователи соцсетей восхитились фигуристами из РФ, занявшими весь пьедестал на ЧЕ

Пользователи соцсетей восхитились фигуристами из РФ, занявшими весь пьедестал на ЧЕ

Пользователи соцсетей восхитились российскими фигуристами, занявшими весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце. Золотыми призерами стали петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которых тренирует Тамара Москвина. Пара получила 152,24 баллов за прокат и 234,58 по сумме.

«Серебро» — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые полгода назад переехали в США и стали тренироваться у Марины Зуевой. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали «бронзу».

Пользователи социальных сетей с восторгом восприняли победу российских фигуристов.

Поклонники пишут, что фигуристы являются гордостью страны и на льду демонстрируют свои лучшие профессиональные качества.

В соцсетях отмечаются и фанаты пары Бойкова-Козловский, которые стали победителями Чемпионата Европы.

Также зрители отмечают мастерство Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина

Даже поклонники фигурного катания из США отмечают профессионализм российских фигуристов, указывая, что есть спортсмены из РФ, а после них — все остальные.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #спорт #общество #твиттер #фигурное катание

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