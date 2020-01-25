Пользователи соцсетей восхитились российскими фигуристами, занявшими весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Граце. Золотыми призерами стали петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которых тренирует Тамара Москвина. Пара получила 152,24 баллов за прокат и 234,58 по сумме.

«Серебро» — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые полгода назад переехали в США и стали тренироваться у Марины Зуевой. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали «бронзу».

Пользователи социальных сетей с восторгом восприняли победу российских фигуристов.

какие же бойкова и козловский волшебные, я не могу готова смотреть на них вечно. по тря са ю щи е. и только попробуйте мне возразить. — нербарисовый чай (@nerbarica) January 24, 2020

Поклонники пишут, что фигуристы являются гордостью страны и на льду демонстрируют свои лучшие профессиональные качества.

Награждение. Три российский флага. Всегда до слез!#фигурноекатание — Ведьма (@VEDMAZLAYA6767) January 24, 2020

В соцсетях отмечаются и фанаты пары Бойкова-Козловский, которые стали победителями Чемпионата Европы.

,,Шедевральное катание" Чемпионат Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в парном катании в короткой программе! Молодцы!#фигурноекатание #короткаяпрограмма… https://t.co/AsJVVrHxpX — Маршалко Нина (@p3qr9OWfP8UC6g9) January 22, 2020

САША БОЙКОВА И ДИМА КОЗЛОВСКИЙ ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ ????❤️❤️❤️ Ужасно сильно люблю этих детей ???? — жемчуг Лутры (@uccellokas) January 24, 2020

Также зрители отмечают мастерство Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина

Кисики откатали просто космос Имхо Даша и Денис были достойны второго места, ну а рыжики сходите к психологу что ли... Парный пьедестал весь наш,ура! #Graz2020 #EuroFigure #фигурноекатание #БойковаКозловский — твой компас земной (@shaunnicheems) January 24, 2020

Я начала плакать ещё когда БК сделали последнюю поддержку, и плачу до сих пор, а уже гимн Это так красиво прекрасно восхитительно я не могу перестать восторгаться они такие молодцы ????????????????#EuroFigure2020 pic.twitter.com/c5C9eWmcML — • сов очка • (@ne_iwa_chan) January 24, 2020

Даже поклонники фигурного катания из США отмечают профессионализм российских фигуристов, указывая, что есть спортсмены из РФ, а после них — все остальные.