Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели
Зимняя погода придет в столичный регион в последних числах января – температура воздуха в Москве опуститься до минусовых значений в четверг вечером, при этом ожидаются снегопады, метели и сильный ветер.
В первых числах февраля – в субботу и воскресенье следующей недели – в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до -5 градусов, а по ночам и до -7 градусов.
Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.
«С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться», — говорится в сообщении.