Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели

Зимняя погода придет в столичный регион в последних числах января – температура воздуха в Москве опуститься до минусовых значений в четверг вечером, при этом ожидаются снегопады, метели и сильный ветер.

В первых числах февраля – в субботу и воскресенье следующей недели – в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до -5 градусов, а по ночам и до -7 градусов.

Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.