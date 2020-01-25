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10:14   25 Января 2020
Россия

Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели

Похолодание и метели придут в Москву к концу следующей недели

Зимняя погода придет в столичный регион в последних числах января – температура воздуха в Москве опуститься до минусовых значений в четверг вечером, при этом ожидаются снегопады, метели и сильный ветер.

В первых числах февраля – в субботу и воскресенье следующей недели – в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до -5 градусов, а по ночам и до -7 градусов.

Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

«С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться», — говорится в сообщении.

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Автор: Александр Люблинский
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